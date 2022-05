Vervoer Hoe containerrederijen opstomen in vervoer door de lucht Tot voor kort waren vervoer over zee en door de lucht gescheiden werelden. Dat is verleden tijd met de recente omvangrijke investeringen in luchtvracht van de grote containerrederijen Maersk en CMA CGM. Zij willen greep hebben op de hele vervoersketen.

