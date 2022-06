Industrie Groeiende onrust in Limburg over uitblijven nieuwe klant voor VDL Nedcar De toekomst van de enige Nederlandse autofabriek staat op het spel nu er nog altijd geen opvolger van opdrachtgever BMW is gevonden. De zoektocht staat op scherp. 'VDL Nedcar heeft niet zoveel te kiezen op dit moment.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Groeiende onrust in Limburg over uitblijven nieuwe klant voor VDL Nedcar Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren