Auto Vroaar! Een tik op het dashboard en de elektrische Lambo brult Ouderwets ronkende Lamborghini's en Ferrari's vliegen de fabrieken uit, nu de sportwagenproducenten hebben aangekondigd in te zetten op de productie van hybride en elektrische modellen. Software moet dan maar het gebrul van motoren nabootsen. ‘We hebben geen keus.'

