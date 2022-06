Landbouw Nederlandse insectenkweker maakt zich op voor miljardenmarkt Insecten als voedsel, dan denk je al snel aan gefrituurde krekels en meelwormburgers. Maar voor insectenkwekers is diervoer een veel interessanter eindproduct, want kippen blijken makkelijker te overtuigen dan mensen. In het Brabantse Bergen op Zoom staat de eerste Nederlandse fabriek die voor deze miljardenmarkt kan produceren.

