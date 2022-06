Diner met het FD

Oud-Schipholbaas Nijhuis: 'Veel problemen waar ik mee te maken had, zijn er nog steeds'

Jos Nijhuis, oud-Schipholdirecteur, had ook zijn eerste crisis in de drukke meivakantie. Een dinergesprek in een restaurant waar de luchtvaarttop kind aan huis was. Over de politieke lessen die hij kreeg, zijn moeizame scholing en zijn onvermogen om een rol te spelen in de opvoeding van zijn kinderen. 'Als het nog kon, zou ik dat anders doen.'