Cultuur Stijlicoon met zorgvuldig geconstrueerd imago Voor de zesde keer heeft Nicole Uniquole dit jaar het Nederlandse paviljoen ingericht voor de Salone del Mobile in Milaan, de belangrijkste meubeltentoonstelling ter wereld. Oud met nieuw design combineren, dat is haar specialiteit.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Stijlicoon met zorgvuldig geconstrueerd imago Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren