Industrie Het 'stopcontact van Nederland' werkt als een magneet op bedrijven Steeds meer bedrijven laten zich lokken door de overvloedige voorraad (groene) elektriciteit van Eemshaven. Het industrieterrein op het noordelijkste puntje van het Nederlandse vasteland is zo in trek dat er bijna geen plaats meer is voor nieuwkomers.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Het 'stopcontact van Nederland' werkt als een magneet op bedrijven Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren