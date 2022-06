Philips wist al in 2015 over ernstige problemen bij beademingsapparatuur van de Amerikaanse dochter Respironics. Maar pas in 2021 werden de apparaten teruggeroepen. Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten van Philips die onderzoeksjournalist Johan Leupen in handen kreeg.

Philips verzuimde jarenlang om ernstige problemen te melden bij FDA

De Duitse justitie is bij vermogensbeheerder DWS en moederbedrijf Deutsche Bank ingevallen om bewijs te zoeken van greenwashing. Het onderzoek vloeit voort uit een beschuldiging door voormalig hoofd duurzaam beleggen Desiree Fixler. Nog voor het onderzoek is afgerond, heeft ceo Asoka Wöhrmann zijn vertrek aangekondigd, vertelt correspondent in Duitsland Gerben van der Marel.

Negeren ‘greenwashing’-klacht van Amerikaanse wreekt zich bij DWS