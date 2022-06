Detailhandel

'We vragen niets geks, alleen dat kledingmerken werkers betalen waar ze recht op hebben'

Grote kledingmerken laten hun fabrieksarbeiders in Bangladesh keer op keer in de steek. Dat zegt vakbondsactivist Kalpona Akter, die zelf als kind in een fabriek moest werken. Ze is in Nederland om bedrijven als C&A op hun verantwoordelijkheden te wijzen. 'We hebben deze banen nodig, maar willen onze waardigheid behouden.'