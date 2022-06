Horeca Fastfoodketen KFC stopt met grote wegrestaurants nu klantgedrag verandert De nieuwe uitbater van Kentucky Fried Chicken (KFC) in Nederland wil de komende tien jaar zijn aanwezigheid uitbreiden met 130 nieuwe fastfoodrestaurants. Na corona zullen dat minder grootschalige wegrestaurants zijn. Er komen juist meer kleinere vestigingen in de stad.

