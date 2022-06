Woningmarkt Woningen voor een halve ton onder de marktprijs verkopen om 'betaalbaar' te zijn Van de bijna 1 miljoen woningen die het kabinet de komende jaren wil bouwen moet twee derde betaalbaar zijn. Dat betekent voor koophuizen een vraagprijs van maximaal €355.000. Met de huidige huizenprijzen is dat nog niet zo simpel, zo ervoer een woningcorporatie in Amsterdam. Ze verkocht 27 appartementen ver onder de marktprijs vanwege die eis.

