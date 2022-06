Philips krijgt een nieuwe operationeel directeur. Sophie Bechu zwaait per 1 oktober af en Willem Appelo wordt haar vervanger. Bechu was de hoogste verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole, iets waarmee het bedrijf veel steken heeft laten vallen bij de slaapapneu-apparatuur. Haar vertrek heeft volgens Philips geen relatie met de crisis rond de medische apparaten, vertelt onderzoeksjournalist Johan Leupen.

Philips vervangt hoogste kwaliteitsmanager te midden van terugroepcrisis

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een voorlopig akkoord bereikt over een richtlijn voor minimumlonen. Het moet ervoor zorgen dat werknemers met de laagste lonen in de EU voortaan rondkomen zonder zorgen omtrent hun levensonderhoud. Het valt nog te bezien in hoeverre de principedeal zijn doel bereikt want de lidstaten worden niet tot een minimumstandaard verplicht, aldus EU-correspondent Ria Cats.

'Historisch' principeakkoord over Europese minimumlonen geen gelopen race

De Europese Centrale Bank houdt de beleidsvergadering deze week in Amsterdam. Daar zal het officieel aankondigen dat de rente voor het eerst in elf jaar wordt verhoogd. Daarnaast zal de ECB met een plan komen om te voorkomen dat de renteverschillen tussen de kern en de rest van de eurozone, met name Italië en Griekenland, te veel zal oplopen, vertelt ECB-watcher Joost van Kuppeveld.

Het tijdperk van de negatieve rente eindigt in Amsterdam