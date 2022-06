ICT-diensten De ondergang van het Centric-bestuur in drie aktes Onder leiding van ceo Johan Taams moest IT-bedrijf Centric van Gerard Sanderink weer in rustig vaarwater komen. Maar door een geëscaleerde privéruzie van de eigenaar verkeert Centric in de diepste crisis ooit. Een drama in drie aktes.

