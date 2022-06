Landbouw Keniaanse bloemen nu ook per schip naar Nederland Steeds meer kwekers in Kenia vervoeren een deel van hun bloemen over zee naar Nederland. Met de gestegen luchtvrachtprijzen besparen ze zo op transport en verkleinen hun ecologische voetafdruk. Maar zeevracht kent ook fikse uitdagingen: 'Eén fout en je bloemen arriveren als compost.'

