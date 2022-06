Tech en media Techsucces TomTom is de weg naar winst al heel lang kwijt Het Amsterdamse techbedrijf verstuurt nog keurig regelmatig mailtjes over updates aan gebruikers van zijn navigatiekastjes. Maar de consumentendivisie gaat TomTom niet uit het dal leiden: de concurrentie van gratis diensten als Google Maps is te groot. Op de zakelijke markt zijn er kansen voor een onafhankelijke dataleverancier, in een tijd van taxiplatforms, pakketbezorging en zelfrijdende auto's.

