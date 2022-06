Banken BNP-baas Bonnafé: supernerd die alles eerder ziet De baas van BNP Paribas, die zijn oog heeft laten vallen op ABN Amro, zag zichzelf carrière maken in de wetenschap. Maar iemand die zo goed is met cijfers als Jean-Laurent Bonnafé, kunnen ze overal gebruiken. Nu is 'J Lo' een van Europa's machtigste bankiers.

