Juridisch Dekens kunnen leven met nieuwe toezichthouder, als die maar uit advocaten bestaat Het College van Toezicht Advocatuur kwam vorige week met een vergaand advies over nieuw, onafhankelijk toezicht door een landelijk orgaan. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming neemt dat in grote lijnen over. De dekens hebben wel een belangrijke eis: geen andere personen in het bestuur dan advocaten.

