ICT-diensten Er ligt een deken van angst over IT-bedrijf Centric Quote 500-miljonair Gerard Sanderink gijzelt zijn IT-bedrijf Centric. Begin deze maand stapte de directie op. De bestuurscrisis voedt de angst voor de grillige ondernemer. Toch komen medewerkers in opstand: 'Mijn groene Centric-hart bloedt.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen