Reportage Ondernemers op de Floriade balen van imagoprobleem De Floriade trekt minder bezoekers dan verwacht, en dat leidt tot teleurstelling onder de ondernemers op het festival. Volgens hen kampt de wereldtuinbouwtentoonstelling met een onterecht imagoprobleem. 'Iedereen die hier komt, is hartstikke enthousiast.'

