Arbeidsmarkt Een divers bestuur? Graag. En toch blijft de ceo wit en (meestal) man Headhunters zien de vraag naar biculturele bestuurders en toezichthouders toenemen. De trend is veelbelovend maar leidt er niet altijd toe dat de top ook echt veelzijdiger wordt. 'Een kleine groep mensen die diversiteit brengt, wordt rondgepompt — zo vergroot je de taart niet.'

