Tabaksindustrie Ook de e-sigaret wordt steeds meer taboe In de VS verbiedt de toezichthouder de verkoop van e-sigaret Juul en de Europese Commissie wil paal en perk stellen aan alternatieve tabakswaren om te komen tot een 'tabaksvrije generatie'. En ook het Nederlandse kabinet probeert het vapen terug te dringen. De tabakssector ziet zijn toekomstmodel verdampen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen