Diensten Sekswerkers in het nauw: 'We zijn voor niemand belangrijk genoeg om voor te vechten' Sekswerkers betalen netjes belasting en hebben een legaal beroep, maar het werken wordt ze steeds moeilijker gemaakt. Niet alleen moeten ze zich straks laten registreren en riskeren hun klanten gevangenisstraf, ook is het voor hen bijna onmogelijk om een zakelijke rekening, verzekering of accountant te krijgen.

