Tech en media DPG-baas Van Thillo: ‘John de Mol mag me misschien niet’ Via een lange reeks overnames maakte Christian Van Thillo van DPG het grootste mediabedrijf van de Benelux. Klachten over afgenomen pluriformiteit in het Nederlandse medialandschap wijst hij resoluut van de hand. ‘Zijn er titels verdwenen?’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen