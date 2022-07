Fiscaal Hoge ambtenaren Belastingdienst schonden regels om Uber te bevoordelen Toen Uber zijn omstreden verdienmodel legaal probeerde te krijgen, vond het Amerikaanse techbedrijf in 2015 een willige bondgenoot in de Nederlandse Belastingdienst, zo blijkt uit de Uber Files. Hoge belastingambtenaren overtraden regels, sloegen belastingverdragen in de wind en schoffeerden andere Europese landen: alles om de Amerikanen te 'beschermen'.

