Bestuur Neelie Kroes lobbyde voor Uber ondanks verbod Europese Commissie Het Amerikaanse taxibedrijf Uber voerde een agressieve lobbycampagne voor zijn illegale taxidienst Uberpop, die gebruikmaakte van chauffeurs zonder vergunning. Oud-eurocommissaris Neelie Kroes speelde daarbij een dubieuze rol. Dat blijkt uit de Uber Files, een groot internationaal onderzoeksproject waar het FD aan deelneemt.

