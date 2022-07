Auto Detroit staart zich niet meer blind op de auto De eenzijdige focus op de auto-industrie betekende de ondergang van Detroit, toen automakers hun productie verhuisden naar goedkopere oorden. Bijna tien jaar na het faillissement van de Motor City helpen lokale ondernemers, onder wie een schatrijke, de stad er weer bovenop.

