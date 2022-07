Toen Uber zijn omstreden verdienmodel legaal probeerde te krijgen, vond het Amerikaanse techbedrijf een willige bondgenoot in de Nederlandse Belastingdienst. Dat blijkt uit de Uber Files, een groot internationaal onderzoeksproject waar het FD aan deelneemt.

In deze speciale aflevering van Dagkoers hoor je FD-journalist Johan Leupen, Europarlementariër Paul Tang en hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek.

Hoge ambtenaren Belastingdienst schonden regels om Uber te bevoordelen

Uber Files

De Uber Files is de naam van het nieuwste onderzoeksproject van het International Consortium of Investigative Jounalists (ICIJ) naar meer dan 124.000 interne documenten van het Amerikaanse taxibedrijf Uber. Deze documenten, voornamelijk e-mails, bijlagen en memo’s, zijn in handen gekomen van de Britse krant The Guardian. Die deelde de documenten met ICIJ en internationale mediapartners, in Nederland met het FD, Trouw en onderzoeksplatform Investico. Wereldwijd hebben meer dan 180 journalisten van 44 media in 29 landen meegedaan met het onderzoek. In Nederland is het onderzoek uitgevoerd door Gaby de Groot en Johan Leupen (Het Financieele Dagblad), Dirk Waterval en Martijn Roessingh (Trouw) en Romy van der Burgh, Linda van der Pol en Karlijn Kuijpers (Platform Investico).