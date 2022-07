Energie

Is waterstof de redder in nood voor een bomvol stroomnet?

Nergens in de energietransitie lopen ambitie en realiteit zo ver uit elkaar als met groene waterstof. Over acht jaar moet er in Nederland minimaal 4000 megawatt aan groene waterstofcapaciteit staan in Nederland. Nu is dat nog amper 2 megawatt. Het FD ging op bezoek bij de eerste fabriek voor groene waterstof in Nederland, in het Friese Oosterwolde.