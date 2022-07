Levensmiddelen Carlsberg-ceo Cees 't Hart: 'Een multinational die in zijn thuisland onder vuur ligt, draait over vijf jaar niet goed meer' Mede onder grote druk van sociale media vertrok de Deense biergigant Carlsberg uit Rusland. Het was geen gemakkelijke beslissing om 10% van de omzet en 5% van de winst te laten varen, vooral omdat het bedrijf geen sancties overtrad. Volgens Carlsbergs Nederlandse ceo Cees 't Hart voelt het 'alsof de regels van het schaakspel worden herschreven'.

