Luchtvaart Noordelijke vliegers kijken westwaarts nu luchtruim Rusland dicht blijft Zonder toegang tot het gigantische Russische luchtruim duren vluchten vanuit Noord-Europa naar Azië veel langer. Voor vliegmaatschappijen uit het noorden vallen hele markten weg. ‘Voor Finnair is dit echt een doemscenario.’

