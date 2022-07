Volgens Gasunie kan Nederland de komende winter doorkomen zonder Russisch gas, zelfs als Duitsland aanklopt voor extra gas. Maar er zijn veel factoren die nog roet in het eten kunnen gooien. Zo is een deel van het vloeibare gas gecontracteerd door een Tsjechisch bedrijf en is het nog maar de vraag of de kolencentrales weer vol gaan draaien, vertelt energieredacteur Bert van Dijk.

Gasunie verbaast met 'gaat u maar rustig slapen'-bericht

We zitten in de ergste cryptocrisis ooit. Sinds november is voor $2000 mrd aan cryptomunten verdampt. De neergang heeft voor het eerst de kenmerken van een reguliere marktcrash, vertelt redacteur financiële markten Pim Brasser.

'Slechts enkele winnaars zullen overblijven in deze cryptocrisis'

Vanaf aanstaande zaterdag is de nieuwe weekendpodcast FD De week voorbij te beluisteren. Elfanie toe Laer bespreekt in een half uurtje met collega-journalisten en experts de achtergronden van het nieuws. Ze zoomen in op maatschappelijke ontwikkelingen, en innovatieve ideeën. Daarbij gaan ze voorbij aan de ophef en relletjes van de afgelopen week en bieden ze context bij wat er gebeurt in de wereld van het FD.