Luchtvaart Het wordt nog vier maanden dringen op Eindhoven Airport Niet alleen Schiphol maar ook Eindhoven Airport kent extreem lange wachtrijen. De regionale luchthaven vreest dat die nog maanden zullen aanhouden. Als de crisis voorbij is, wil de directie €200 mln investeren in de terminal en de bouw van een (derde) parkeergarage.

