Industrie Fietsindustrie wint aan zelfvertrouwen, maar kijkt jaloers naar lobbykracht autosector Geen glamour en sterren van de autobeurs, maar wel een klimaatvriendelijke Eurobike in Frankfurt. Van vrees voor een economische recessie na de goede coronajaren is weinig te merken bij deelnemende bedrijven.

