Detailhandel Hoe plastic mode door de industrie wordt verkocht als de nieuwe duurzaamheid Een invloedrijke coalitie van kledingfabrikanten en retailers vindt synthetische stoffen op basis van aardolie beter voor het milieu dan natuurvezels. Dat oordeel is gebaseerd op een duurzaamheidsindex die deze coalitie zelf in het leven heeft geroepen. Critici betwijfelen de uitkomsten en zien in de aanpak vooral succesvolle marketing.

