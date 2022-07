Bestuur De president-commissaris woont in Londen, is dat erg? Veel Nederlandse beursgenoteerde bedrijven hebben een buitenlandse president-commissaris. Maar nu globalisering op haar retour lijkt en de relatie met lokale politiek en samenleving belangrijker wordt, is het dan nog wel handig als de baas van de rvc niet in Wassenaar maar in Engeland of Zwitserland zit? 'Je moet een antenne hebben voor de omgeving waarin je bivakkeert.'

