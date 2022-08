Accountancy Geheime bandopname is voor Accon hét bewijs: topman Delger rommelde zelf met de boeken Grote ambities, een reeks overnames en een forse schuld. Alleen dankzij financieel kunst- en vliegwerk wist accountantsfirma Accon overeind te blijven. Tot vorig jaar het doek valt voor topman Delger: boekhoudfraude is het slotstuk van een aangekondigde ondergang.

