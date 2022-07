Energie Koudere zwembaden en legere kassen bij verdere gasbesparingen Met het voorstel om lidstaten deze winter 15% op het gasverbruik te laten besparen, zet Brussel ook bedrijven weer op scherp. Die moeten denken aan onorthodoxe maatregelen als ze in de toekomst extra op gas moeten bezuinigen, blijkt uit een kleine rondgang langs bedrijven.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen