Sport 'Mijn bloemkooloren lijken wel onzichtbaar' Stoere kooivechtsters tonen zich buiten de ring vaak in uitdagende poses en minuscule badpakken. 'Vrouwen en agressie blijken een moeilijke combinatie', zegt oud-wereldkampioen Marloes Coenen. 'Dus proberen vechtvrouwen te compenseren.'

