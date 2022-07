Buitenland Lagere boete Didi is nieuw signaal dat China techsector soepeler aanpakt De Chinese toezichthouder beboet het taxiplatformbedrijf Didi Global Inc voor het illegaal verzamelen van persoonsgegevens met omgerekend €1,1 mrd, zo werd vandaag bekend. De boete voor het techbedrijf is lager uitgevallen dan experts hadden verwacht. Dat duidt op een verschuiving in het Chinese beleid, zegt marktanalist Samuel Siew.

