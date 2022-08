Tegenslag 'Ik weiger een wantrouwig mens te worden' Tot twee keer toe werd Henk Willem van Dorp, zelfbenoemd rentmeester van een familiebedrijf, bestolen door een werknemer. Hij gaat desondanks uit van het goede van de mens en wil zelf ook het goede voorbeeld geven. 'Ik probeer ervoor te zorgen dat onze mensen zich onderdeel voelen van de familie.'

