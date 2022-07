Tech en media Testcase VoetbalTV schept geen zekerheid voor bedrijven over privacywet Bedrijven en advocaten trekken al een paar jaar ten strijde tegen de in hun ogen te strikte uitleg van de privacywet door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat de Raad van State de boete die de privacytoezichthouder uitdeelde aan VoetbalTV van tafel heeft geveegd, is voor hen dus goed nieuws. Toch biedt de Raad nog niet de duidelijkheid waar veel partijen op hadden gehoopt.

