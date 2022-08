Buitenland Exodus Oekraïense werknemers raakt Europese opkomende economieën Bedrijven in Polen en Tsjechië zoeken naar innovatieve manieren om vacatures te vullen nu hun Oekraïense werknemers zijn weggevallen. Het personeelstekort heeft de bedrijven gedwongen om hun werkprocessen te herzien en ook buiten Europa naar werknemers te zoeken.

