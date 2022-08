Verzorging en luxe Wonderkind van de mode vindt haar generatie niet zo bijzonder In Oslo opent binnenkort een internationale modebibliotheek met een rijke collectie catalogi, lookbooks en folders vanaf de jaren 70. Initiatiefnemer is de Noorse Elise By Olsen. 22 is ze, maar al een arrivé in de mode-industrie.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen