Detailhandel Voor het razend populaire TikTok-voor-kleren speelt duurzaamheid geen rol Shein is de rijzende ster van de modebranche. Het Chinese concern verdient miljarden met de online verkoop van supersnel gemaakte goedkope kleding. Duurzaamheid speelt geen rol, maar dat lijkt de jonge klanten niet te kunnen schelen.

