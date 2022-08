Vastgoed Vastgoedmiljardair Van Herk laat Meppel al tien jaar met 'rattenhol' zitten In Meppel gaan de gemeente, winkeliers en vastgoedpartijen leegstand actief te lijf. Toch staan nergens in Drenthe zoveel panden leeg. Eén vastgoedmiljardair - de eigenaar van Meppels grootste rotte kies - doet niet mee.

