Chemie Milieuclubs: 'Ineos in Antwerpen symbool voor alles wat er mis is in de wereld' Milieuorganisaties vechten tegen de komst van een nieuwe kraker van het Britse chemieconcern Ineos in de Antwerpse haven, die schaliegas verandert in grondstoffen voor plastics. 'Bedrijven zijn te krachtig voor zo'n kleine Vlaamse regering.'

