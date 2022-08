Reportage Liefdevolle traditie of dierenmisbruik? In Thailand oogsten apen de kokosnoten Van kokosnoten gemaakte producten zijn belangrijk voor de Thaise export. Dat aapjes de vruchten uit de bomen moeten halen, komt volgens critici neer op dierenmishandeling. De Thaise boeren denken daar heel anders over. 'Apen zijn net als onze kinderen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen