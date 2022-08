Energie HAL wacht rustig af in tactisch spel om inlijving Boskalis Investeringsmaatschappij HAL wil alle aandelen van Boskalis kopen en de baggermultinational van de beurs halen. Sommige analisten vinden het bod van €4,2 mrd te laag, maar voor HAL lijkt er weinig urgentie om het bod te verhogen. Woensdag spreken de aandeelhouders van het baggerbedrijf erover.

