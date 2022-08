Vervoer NS worstelt met verlies, minder forensen, personeelskrapte en stakingen De NS boekte een operationeel verlies in het eerste halfjaar van 2022 en heeft besloten Abellio UK te verkopen. Het spoor kampt met veel problemen: de treinen zijn matig gevuld, er is een tekort aan personeel en vanaf woensdag zijn er stakingen.

