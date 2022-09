Energie De man van de gasbuizen mag geen kapiteintje meer spelen Miljardair worden is in Rusland niet moeilijk. Niet als je vrienden in het Kremlin hebt. Dat diezelfde vrienden je uiteindelijk ook je welvaart kunnen kosten - in elk geval een superjacht - weet nu ook de oligarch Dmitri Poempjanski.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen